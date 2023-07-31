Петербуржцу оторвало палец на детской площадке, когда он катал дочь на качелях

Петербуржец лишился безымянного пальца во время прогулки на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома № 50 на улице Малой Балканской, пишет 31 июля 47news.



Вечером 23 июля 45-летний мужчина качал 9-летнюю дочь на круглой плетеной качели. Рядом были жена и трехлетний сын. Во время очередного виража металлическое крепление зацепилось за обручальное кольцо и оторвало палец.



Мужчина бросился домой. Там оторванный палец положили в контейнер со льдом. Скорая приехала через 20 минут, и на операцию петербуржец попал через два часа после травмы. Врачи сказали, что пришить палец невозможно, поскольку повреждены сосуды и восстановить кровообращение нельзя.

