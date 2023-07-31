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    Петербуржцу оторвало палец на детской площадке, когда он катал дочь на качелях

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    Петербуржец лишился безымянного пальца во время прогулки на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома № 50 на улице Малой Балканской, пишет 31 июля 47news.

    Вечером 23 июля 45-летний мужчина качал 9-летнюю дочь на круглой плетеной качели. Рядом были жена и трехлетний сын. Во время очередного виража металлическое крепление зацепилось за обручальное кольцо и оторвало палец.

    Мужчина бросился домой. Там оторванный палец положили в контейнер со льдом. Скорая приехала через 20 минут, и на операцию петербуржец попал через два часа после травмы. Врачи сказали, что пришить палец невозможно, поскольку повреждены сосуды и восстановить кровообращение нельзя.

    Отрезали то, что осталось, зашили, вечером отпустили домой. Через полгода можно будет ставить протез, — рассказал пострадавший, добавив, что потерял примерно 500 мл крови.

    Мужчина планирует подать в суд на организацию, которая обслуживает площадку, чтобы взыскать миллион рублей компенсации за снижение доходов на больничном, предстоящее протезирование и моральный ущерб. Опасные качели заменили в минувшую пятницу, 28 июля.

    В управляющей компании дома ЖК «Балканский» 47news сказали, что к данной детской площадке отношения не имеют, это муниципальная территория. В администрации муниципального округа № 76 «Балканский» подтвердили, что площадка в их ведении, но на момент выхода публикации ситуацию не прокомментировали.

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