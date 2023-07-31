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    Шоколад подорожает. Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет

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    Цены на какао-бобы выросли до 3500 тысяч долларов за тонну по состоянию на 27 июля — последний раз такие цены были в 2011 году, пишут «Ведомости» 31 июля.

    Рост стоимости связан с проблемами в Западной Африке, основном поставщике какао-бобов на мировой рынок. Производство страдает от проливных дождей: по данным Bloomberg, урожай в Кот-д’Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане может упасть ниже исторического среднего показателя.

    В ближайшее время цены вряд ли будут снижаться. По подсчетам Bloomberg, производство шоколада будет страдать от высоких цен на сырье до 2024 года.

    С предупреждением о росте цен уже выступил швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli AG и американская Hershey Co. Как отмечает Bloomberg, кризис какао-бобов может повлиять и на качество шоколада: компании могут в том числе и уменьшить размеры плиток.

    Рост цен коснется и российского рынка, отметил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. При этом колебание цен напрямую зависит от количества произведенной на территории страны переработанной продукции.

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