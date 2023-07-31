Шоколад подорожает. Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет

Цены на какао-бобы выросли до 3500 тысяч долларов за тонну по состоянию на 27 июля — последний раз такие цены были в 2011 году, пишут «Ведомости» 31 июля.

Рост стоимости связан с проблемами в Западной Африке, основном поставщике какао-бобов на мировой рынок. Производство страдает от проливных дождей: по данным Bloomberg, урожай в Кот-д’Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане может упасть ниже исторического среднего показателя.



В ближайшее время цены вряд ли будут снижаться. По подсчетам Bloomberg, производство шоколада будет страдать от высоких цен на сырье до 2024 года.

