Мужчина починил чужой ЗИЛ на Васнецовском, чтобы сдать его в металлолом

Суд в Петербурге вынес приговор угонщику ЗИЛа в Красногвардейском районе города. Для кражи злоумышленнику пришлось грузовик сначала починить.



Стоявший долгое время без движения у дома 18, корпус 2, по Васнецовскому проспекту ЗИЛ подсудимый присмотрел заранее. В декабре 2022 года мужчина установил на него аккумулятор, запустил двигатель и уехал, сообщает 31 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Перевезя добычу в Ленобласть, он резаком распилил грузовик на части и сдал их в металлолом. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину признал, раскаялся и возместил потерпевшей ущерб. Суд признал его виновным в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.