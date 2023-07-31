    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-в

    755мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.98eur99.96

    Мужчина починил чужой ЗИЛ на Васнецовском, чтобы сдать его в металлолом

    503
    2 комментария

    Суд в Петербурге вынес приговор угонщику ЗИЛа в Красногвардейском районе города. Для кражи злоумышленнику пришлось грузовик сначала починить.

    Стоявший долгое время без движения у дома 18, корпус 2, по Васнецовскому проспекту ЗИЛ подсудимый присмотрел заранее. В декабре 2022 года мужчина установил на него аккумулятор, запустил двигатель и уехал, сообщает 31 июля пресс-служба прокуратуры Петербурга. Перевезя добычу в Ленобласть, он резаком распилил грузовик на части и сдал их в металлолом. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

    Подсудимый свою вину признал, раскаялся и возместил потерпевшей ущерб. Суд признал его виновным в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудУгон авто
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close