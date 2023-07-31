Пожарный на Урале погиб, когда снимал кошку с опоры ЛЭП

В Североуральске Свердловской области погиб 32-летний спасатель Жасур Рахимов из местной пожарной части, пишет 31 июля городской портал E1.RU. Происшествие произошло 28 июля, когда Рахимов пытался спасти кошку, застрявшую на столбе на улице Хохрякова.



По словам его брата, опора линии электропередачи оказалась под напряжением, и молодого человека ударило током. Родственники погибшего говорят, что у спасателя остались жена и двое детей.

Жасур Рахимов работал в МЧС с января 2014 года. Прощание с погибшим состоится 2 августа возле пожарно-спасательной части. В ГУ МЧС по Свердловской области пока не комментировали ситуацию.