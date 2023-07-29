Путин объяснил, почему обменивали пленных «азовцев»*

Президент России Владимир Путин объяснил «выгодой» решение об обмене пленными, в том числе передачу боевиков запрещенного в РФ полка «Азов»*. Российский лидер общается с прессой вечером 29 июля в Петербурге по итогам саммита Россия — Африка.
Поднявший эту тему журналист вспомнил Иосифа Сталина, который отказался от обмена взятого в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса на его сына Якова. И спросил, стоит ли «обменивать нацистов, против которых мы боремся на Украине», или нужно действовать по примеру Сталина.
«Сталин не просто солдата на маршала не менял, речь шла о его сыне, он имел моральное право принять такое решение, это разные вещи. Мы делали обмены, в том числе меняли наших летчиков на «азовцев». Когда это в наших интересах — все можно делать. Если это нам выгодно», – сказал Путин.
Пятеро командиров «Азова»* были захвачены в плен в ходе боев на «Азовстали». Вместе с десятью иностранными гражданами в ДНР их приговорили к смертной казни. Однако приговор в исполнение не привели. 22 сентября 2022 года их в составе группы из 215 военнопленных со стороны Украины обменяли на 55 российских, среди которых был оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого в СМИ называют кумом Владимира Путина. Одним из основных условий нахождения азовцев на свободе было то, что они останутся в Турции до окончания боевых действий.
Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с боевиками нацбатальона в турецком аэропорту. Мужчины обнялись, сели в самолет и отправились на Украину. Это случилось после встречи президента Украины с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Подробнее об этой ситуации читайте здесь.
Владимир Путин 29 июля на вопрос о возвращении Украине «азовцев» ответил немногословно.
*Запрещен в РФ и признан террористической организацией.