Путин объяснил, почему обменивали пленных «азовцев»*

Президент России Владимир Путин объяснил «выгодой» решение об обмене пленными, в том числе передачу боевиков запрещенного в РФ полка «Азов»*. Российский лидер общается с прессой вечером 29 июля в Петербурге по итогам саммита Россия — Африка.



Поднявший эту тему журналист вспомнил Иосифа Сталина, который отказался от обмена взятого в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса на его сына Якова. И спросил, стоит ли «обменивать нацистов, против которых мы боремся на Украине», или нужно действовать по примеру Сталина.



«Сталин не просто солдата на маршала не менял, речь шла о его сыне, он имел моральное право принять такое решение, это разные вещи. Мы делали обмены, в том числе меняли наших летчиков на «азовцев». Когда это в наших интересах — все можно делать. Если это нам выгодно», – сказал Путин.

