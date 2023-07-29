    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    752мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.98eur99.96

    Боевые действия

    Путин объяснил, почему обменивали пленных «азовцев»*

    492
    2 комментария

    Президент России Владимир Путин объяснил «выгодой» решение об обмене пленными, в том числе передачу боевиков запрещенного в РФ полка «Азов»*. Российский лидер общается с прессой вечером 29 июля в Петербурге по итогам саммита Россия — Африка.

    Поднявший эту тему журналист вспомнил Иосифа Сталина, который отказался от обмена взятого в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса на его сына Якова. И спросил, стоит ли «обменивать нацистов, против которых мы боремся на Украине», или нужно действовать по примеру Сталина.

    «Сталин не просто солдата на маршала не менял, речь шла о его сыне, он имел моральное право принять такое решение, это разные вещи. Мы делали обмены, в том числе меняли наших летчиков на «азовцев». Когда это в наших интересах — все можно делать. Если это нам выгодно», – сказал Путин.

    Пятеро командиров «Азова»* были захвачены в плен в ходе боев на «Азовстали». Вместе с десятью иностранными гражданами в ДНР их приговорили к смертной казни. Однако приговор в исполнение не привели. 22 сентября 2022 года их в составе группы из 215 военнопленных со стороны Украины обменяли на 55 российских, среди которых был оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук, которого в СМИ называют кумом Владимира Путина. Одним из основных условий нахождения азовцев на свободе было то, что они останутся в Турции до окончания боевых действий.

    Вечером 8 июля в телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с боевиками нацбатальона в турецком аэропорту. Мужчины обнялись, сели в самолет и отправились на Украину. Это случилось после встречи президента Украины с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Подробнее об этой ситуации читайте здесь.

    Владимир Путин 29 июля на вопрос о возвращении Украине «азовцев» ответил немногословно.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close