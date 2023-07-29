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    Боевые действия

    Путин ответил на вопрос о передаче Турцией «азовцев»* Украине

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    Президент РФ Владимир Путин коротко ответил на вопрос о решении Турции передать командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»* назад на Украину. Российский лидер общается с прессой вечером 29 июля в Петербурге по итогам саммита Россия — Африка.

    Вопрос журналистки был о мнении Путина по этому поводу и повлияет ли данная ситуация на отношения с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    «Договоренности были. Других комментариев не будет», – сказал Путин.

    Пятеро освобожденных из плена азовцев 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта. Эрдоган хотел обсудить эту тему с Путиным. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцов передали «на утилизацию», а президент Турции для Москвы «другом никогда не был».


    Всё, что известно о ситуации, можно прочитать здесь.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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