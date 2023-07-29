Сотрудник технического центра отдал мошенникам почти 13 млн. Часть суммы он занял «на дачу»

Петербуржец несколько дней общался с телефонными мошенниками и лишился почти 13 миллионов рублей. Он взял несколько кредитов, потратил сбережения и занял деньги у знакомых.



В полицию 45-летний начальник отдела технического центра обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 29 июля. В середине июля мужчина был на работе и вдруг получил звонок от «полицейского», который сообщил, что кто-то пытается взять на его собеседника кредит в другом городе. Чтобы спасти деньги, обманутый общался с мошенниками почти две недели, вносил средства на «резервные счета», рассказал, в каком банке хранит деньги и где получает зарплату. Он взял в разных банках несколько кредитов на сумму около 7 миллионов, а деньги занимал в том числе под предлогом постройки дачи. При этом данные банковских карт мошенников, на которые мужчина переводил деньги, он тут же удалял: злоумышленники угрожали ответственностью за разглашение тайны следствия.