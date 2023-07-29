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    Сотрудник технического центра отдал мошенникам почти 13 млн. Часть суммы он занял «на дачу»

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    Петербуржец несколько дней общался с телефонными мошенниками и лишился почти 13 миллионов рублей. Он взял несколько кредитов, потратил сбережения и занял деньги у знакомых.

    В полицию 45-летний начальник отдела технического центра обратился накануне, стало известно «Фонтанке» 29 июля. В середине июля мужчина был на работе и вдруг получил звонок от «полицейского», который сообщил, что кто-то пытается взять на его собеседника кредит в другом городе. Чтобы спасти деньги, обманутый общался с мошенниками почти две недели, вносил средства на «резервные счета», рассказал, в каком банке хранит деньги и где получает зарплату. Он взял в разных банках несколько кредитов на сумму около 7 миллионов, а деньги занимал в том числе под предлогом постройки дачи. При этом данные банковских карт мошенников, на которые мужчина переводил деньги, он тут же удалял: злоумышленники угрожали ответственностью за разглашение тайны следствия.

    Кроме того, мужчина и жену попросил оформить кредиты, почти каждый день вносил деньги на разные счета и переписывался с мошенниками. 27 июля, когда он был в гостях у друга, мошенники позвонили еще раз. Товарищ потерпевшего понял, в чем дело, и сам подключился к разговору — тогда ему сообщили, что обманутый друг финансирует терроризм.

    Ущерб оценили как особо крупный.

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