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    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    А если не узнаете, так хоть посмотрите, как они теперь выглядят

    706
    7 комментариев
    Вот вам и готовая афиша для российского ответа «Барби»
    Вот вам и готовая афиша для российского ответа «Барби»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    После выхода фильма «Барби» вокруг самой знаменитой куклы мира поднялся небывалый ажиотаж. Забавные видео, мемы, шутки... А теперь еще и целый нейросервис, который может перенести в Барбиленд кого угодно — от обычного человека до суперзвезды. Мы решили опробовать его на российских знаменитостях — политиках, актерах, музыкантах и певцах. Когда у них еще представится возможность стать подружкой Барби или приятелем Кена? Проверим, сможете ли вы отгадать, кто есть кто в этой идеальной игрушечной стране!

    Кажется, что это и есть настоящая Барби? Нет, это всего лишь происки нейросети, спрятавшей здесь реального человека. Но какого?

    Кажется, что это и есть настоящая Барби? Нет, это всего лишь происки нейросети, спрятавшей здесь реального человека. Но какого?

    Что это за бизнесмен?

    Что это за бизнесмен?

    Какая-то загадочная красотка на пляже... Кто она?

    Какая-то загадочная красотка на пляже... Кто она?

    В мире Барби этот человек был бы суперагентом или детективом, не иначе. А кто он в реальной жизни?

    В мире Барби этот человек был бы суперагентом или детективом, не иначе. А кто он в реальной жизни?

    Кто эта роковая брюнетка?

    Кто эта роковая брюнетка?

    Выглядит как герой какого-то мультфильма... А кто это на самом деле?

    Выглядит как герой какого-то мультфильма... А кто это на самом деле?

    Спортсменка, комсомолка и просто красавица! Да, мы немножечко подсказали вам, кто эта девушка. Остальное отгадайте сами!

    Спортсменка, комсомолка и просто красавица! Да, мы немножечко подсказали вам, кто эта девушка. Остальное отгадайте сами!

    Малиновый пиджак... Этот молодой человек добрался к нам прямиком из 90-х, что ли? Кто же он такой?

    Малиновый пиджак... Этот молодой человек добрался к нам прямиком из 90-х, что ли? Кто же он такой?

    Это что за бизнес-леди?

    Это что за бизнес-леди?

    Очень модный денди, еще и физической силой не обделен! Кто же он?

    Очень модный денди, еще и физической силой не обделен! Кто же он?

    В мире Барби это какая-то строгая начальница... Кто же она в реальной жизни?

    В мире Барби это какая-то строгая начальница... Кто же она в реальной жизни?

    Кто этот таинственный незнакомец?

    Кто этот таинственный незнакомец?

    Очередная деловая Барби от нейросети. Кто скрывается за ней?

    Очередная деловая Барби от нейросети. Кто скрывается за ней?

    Этот мужчина из мира Барби явно куда-то торопится, и ему некогда с нами беседовать. Давайте хотя бы разберемся, кто он такой.

    Этот мужчина из мира Барби явно куда-то торопится, и ему некогда с нами беседовать. Давайте хотя бы разберемся, кто он такой.

    Еще одна пляжная королева с весьма необычным боевым раскрасом. Кто же это?

    Еще одна пляжная королева с весьма необычным боевым раскрасом. Кто же это?

    Напоследок мы оставили для вас вот такого импозантного кавалера. Узнали?

    Напоследок мы оставили для вас вот такого импозантного кавалера. Узнали?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Вы никого не узнали в российском Барбиленде! Ну и ничего страшного, в конце концов, его ведь не существует

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Красота кукол так обманчива... Обманула она и вас, поэтому правильных ответов не так много!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Неплохой результат! Кого-то вы узнали, а кто-то успешно сумел скрыться в мире Барби

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    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Еще немного потренироваться, и вы без труда отгадаете любую российскую знаменитость даже в виде куклы!

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    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Чуть-чуть не хватило до идеального результата! Но лишь немногие куклы смогли вас запутать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?

    Идеальный результат! Вы как будто сами сценарист и режиссер российского Барбиленда

    Поделитесь результатом

    Вот вам и готовая афиша для российского ответа «Барби»
    Вот вам и готовая афиша для российского ответа «Барби»Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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