После выхода фильма «Барби» вокруг самой знаменитой куклы мира поднялся небывалый ажиотаж. Забавные видео, мемы, шутки... А теперь еще и целый нейросервис, который может перенести в Барбиленд кого угодно — от обычного человека до суперзвезды. Мы решили опробовать его на российских знаменитостях — политиках, актерах, музыкантах и певцах. Когда у них еще представится возможность стать подружкой Барби или приятелем Кена? Проверим, сможете ли вы отгадать, кто есть кто в этой идеальной игрушечной стране!
Мы отправили российских звезд и политиков в мир Барби — угадаете, кто есть кто?
А если не узнаете, так хоть посмотрите, как они теперь выглядят
29 июля 2023, 17:15
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Вы никого не узнали в российском Барбиленде! Ну и ничего страшного, в конце концов, его ведь не существует
Красота кукол так обманчива... Обманула она и вас, поэтому правильных ответов не так много!
Неплохой результат! Кого-то вы узнали, а кто-то успешно сумел скрыться в мире Барби
Еще немного потренироваться, и вы без труда отгадаете любую российскую знаменитость даже в виде куклы!
Чуть-чуть не хватило до идеального результата! Но лишь немногие куклы смогли вас запутать
Идеальный результат! Вы как будто сами сценарист и режиссер российского Барбиленда