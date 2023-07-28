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    В Темрюкском районе в акватории Керченского пролива запретили проход маломерных судов

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    Движение маломерных судов ограничат в акватории Керченского пролива в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на решение командования Министерства обороны РФ.

    Ограничение распространяется на прогулочные и парусные суда, надувные плавсредства и гидроциклы. Запрет не касается кораблей и катеров Военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии РФ.

    Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что после прекращения «черноморской инициативы» по зерну морской гуманитарный коридор прекращает работу. Все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, уведомило российское военное ведомство, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

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