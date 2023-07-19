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    Минобороны РФ: все суда, идущие в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов

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    Все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, будут с полуночи 20 июля рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых ходят такие суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Об этом сообщает 19 июля Министерство обороны РФ.

    Как объясняет военное ведомство, это связано с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

    Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Мореплавателям разослали информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности.

    Ранее Минобороны отчиталось о «групповом ударе» по объектам военной промышленности, складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы, а днем ранее о ракетных ударах по Одессе. По данным МО РФ, удары были нанесены по объектам, где готовились теракты против России, а именно — по судоремонтному заводу, который специализируется на сборке водных беспилотников.

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