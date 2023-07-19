Минобороны РФ: все суда, идущие в порты Украины, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов

Все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, будут с полуночи 20 июля рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых ходят такие суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Об этом сообщает 19 июля Министерство обороны РФ.



Как объясняет военное ведомство, это связано с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Мореплавателям разослали информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности.