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    Минобороны отчиталось об ударах по Одессе. Власти города назвали атаку мощнейшей с 24 февраля

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    Россия нанесла «групповые удары» по объектам военной промышленности, складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы, сообщили 19 июля в Минобороны РФ.

    «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказано в сводке МО РФ.

    Как сообщали РИА Новости со ссылкой на заявление украинской стороны, в результате ударов были повреждены зерновые и масляный терминалы, а также резервуары для загрузки. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, пишет РБК.

    Днем ранее Минобороны также сообщило о ракетных ударах по Одессе. В военном ведомстве назвали их «ударами возмездия» за теракт на Крымском мосту. По данным МО РФ, удары были нанесены по объектам, где готовились теракты против России, а именно — по судоремонтному заводу, который специализируется на сборке водных беспилотников.

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    Комментарии 78

    Гость19 Июл 2023 в 17:22
    Это и есть фашизм.
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