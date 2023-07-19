Минобороны отчиталось об ударах по Одессе. Власти города назвали атаку мощнейшей с 24 февраля

Россия нанесла «групповые удары» по объектам военной промышленности, складам с боеприпасами топливной инфраструктуры в районе Одессы, сообщили 19 июля в Минобороны РФ.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказано в сводке МО РФ.
Как сообщали РИА Новости со ссылкой на заявление украинской стороны, в результате ударов были повреждены зерновые и масляный терминалы, а также резервуары для загрузки. Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, пишет РБК.
Днем ранее Минобороны также сообщило о ракетных ударах по Одессе. В военном ведомстве назвали их «ударами возмездия» за теракт на Крымском мосту. По данным МО РФ, удары были нанесены по объектам, где готовились теракты против России, а именно — по судоремонтному заводу, который специализируется на сборке водных беспилотников.