«Ответ со стороны России будет». Что сказал Путин про теракт на Крымском мосту, полное заявление

Теракт на Крымском мосту, случившийся в ночь на 17 июля, унес жизни двух человек, пострадала девочка-подросток. По предварительным данным, мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело. Движение транспорта по переправе приостановлено, работает лишь железнодорожная часть. Ожидается, что ночью пустят и легковые машины в реверсивном режиме по одной полосе. Владимир Путин вечером провел совещание с правительственной комиссией во главе с зампредом кабмина Маратом Хуснуллиным, которой поручено заниматься восстановлением моста. Опыт есть — ликвидация последствий теракта 8 октября тоже была возложена на Хуснуллина. Публикуем полную речь президента.

Фото: Kremlin Поделиться Поделиться





«С нами на связи главы регионов: Республики Крым, Краснодарского края, Херсонской области, — непосредственно на месте заместитель председателя правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин. Обсудим ситуацию в районе Крымского моста.



Как известно, сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам и взять этот вопрос на контроль.

Из-за теракта серьёзно повреждено дорожное полотно на нескольких пролётах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение.



Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены.

С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили.

По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено железнодорожное движение.



Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.



Прошу доложить, как решаются вопросы с питанием и обеспечением их питьевой водой, достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи, как перенаправляются транспортные потоки, какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей, как обеспечена безопасность этих маршрутов, работа пропускных и контрольных пунктов и, наконец, как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив.



Далее. Нужно всесторонне оценить нанесённый ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы. Прошу доложить, как идёт концентрация необходимой техники и специалистов, нужно ли привлекать дополнительные силы и средства. <…>

Ситуация в целом ясна, все знают, что нужно делать. Рассчитываю на то, что работа будет организована ритмично и слаженно и приведет к нужному нам результату.



Хочу повторить, что произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение».

