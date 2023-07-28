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    В Выборге спустят на воду траулер «Братья Лаптевы» стоимостью 1,65 миллиарда

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    Рыболовный траулер «Братья Лаптевы» проекта КМТО2.0 3 августа спустят на воду на Выборгском судостроительном заводе, 28 июля сообщает газета «Корабел».

    Траулер длиной 80,4 метра, шириной 15, осадкой 6,55 и водоизмещением 5,55 тысяч тонн заложили в сентябре 2020 года по заказу мурманской компании ООО «Компания ЛКТ», входящей в ООО «УК «ФОР», в рамках государственного механизма инвестиционных квот.

    Судно ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 предназначено для ловли донных пород рыб с автономностью плавания 30 суток. Оборудование рассчитано на производство и заморозку до 100 тонн рыбы в сутки, а жилые помещения позволяют разместить 47 человек и госпиталь.

    Как писал в том же году Interfax, стоимость траулера составила 1,65 миллиарда рублей, изначально сроком его сдачи называли июнь 2022 года.

    Проект КМТ02.03 разработало Морское Инженерное бюро на основе ST-116XL норвежского бюро Skipsteknisk. ⁣⁣Траулер «Братья Лаптевы» — четвертый в этой серии, и второй, построенный для «Компании ЛКТ», которая ранее заказывала у ВСЗ и уже получила траулер «Дмитрий Кожарский». Еще два траулера этой серии, «Норд Пилигрим» и «Леонид Горбенко», у ВСЗ заказало ООО «Норд Пилигрим».

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    Спуск на воду
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