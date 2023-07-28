В Выборге спустят на воду траулер «Братья Лаптевы» стоимостью 1,65 миллиарда

Рыболовный траулер «Братья Лаптевы» проекта КМТО2.0 3 августа спустят на воду на Выборгском судостроительном заводе, 28 июля сообщает газета «Корабел».



Траулер длиной 80,4 метра, шириной 15, осадкой 6,55 и водоизмещением 5,55 тысяч тонн заложили в сентябре 2020 года по заказу мурманской компании ООО «Компания ЛКТ», входящей в ООО «УК «ФОР», в рамках государственного механизма инвестиционных квот.

Судно ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 предназначено для ловли донных пород рыб с автономностью плавания 30 суток. Оборудование рассчитано на производство и заморозку до 100 тонн рыбы в сутки, а жилые помещения позволяют разместить 47 человек и госпиталь.