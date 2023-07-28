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    Росавиация объявила о запуске системы электронных виз для иностранцев с 1 августа

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    С 1 августа в России запустят систему электронных виз для граждан 52 государств, сообщает 28 июля пресс-служба Росавиации.

    В перечне, который по поручению президента Владимира Путина разработало правительство РФ — Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Латвия, Ивания, Польша, Турция и еще 44 страны.

    Как уточнили в Росавиации, с помощью электронной визы в Россию можно будет попасть на самолете, автомобиле, по воде и без транспортного средства через пункт пропуска на государственной границе.

    Авиакомпании смогут проверить наличие у иностранного гражданина единую электронную визу через специальный сайт МИД РФ. Информация о порядке проведения проверки размещена на русском и английском языках.

    С идеей запустить электронные визы выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также предложила президенту оставить возможность въезда по электронным визам для граждан так называемых недружественных стран.

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