Росавиация объявила о запуске системы электронных виз для иностранцев с 1 августа

С 1 августа в России запустят систему электронных виз для граждан 52 государств, сообщает 28 июля пресс-служба Росавиации.



В перечне, который по поручению президента Владимира Путина разработало правительство РФ — Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Латвия, Ивания, Польша, Турция и еще 44 страны.

Как уточнили в Росавиации, с помощью электронной визы в Россию можно будет попасть на самолете, автомобиле, по воде и без транспортного средства через пункт пропуска на государственной границе.

Авиакомпании смогут проверить наличие у иностранного гражданина единую электронную визу через специальный сайт МИД РФ. Информация о порядке проведения проверки размещена на русском и английском языках.