Путин одобрил запуск электронных виз в РФ с 1 августа. «Недружественных» исключать не будут

Запустить систему электронных виз уже в августе предложила вице-премьер Татьяна Голикова, передает 19 июля РИА Новости. Инициативу она озвучила на совещании президента РФ с членами правительства в формате видеоконференции.

«Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», — сказала Голикова (цитата по РИА Новости).



«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это всё делаете. Наверняка людям поможет», — отреагировал Путин.



Татьяна Голикова также предложила добавить в перечень из 52 стран для выдачи их гражданам электронных виз еще Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

