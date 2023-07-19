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    Путин одобрил запуск электронных виз в РФ с 1 августа. «Недружественных» исключать не будут

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    Запустить систему электронных виз уже в августе предложила вице-премьер Татьяна Голикова, передает 19 июля РИА Новости. Инициативу она озвучила на совещании президента РФ с членами правительства в формате видеоконференции.

    «Запустить электронные визы с 1 августа 2023 года. Все приемочные испытания проведены, мы к этой работе готовы», — сказала Голикова (цитата по РИА Новости).

    «Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это всё делаете. Наверняка людям поможет», — отреагировал Путин.

    Татьяна Голикова также предложила добавить в перечень из 52 стран для выдачи их гражданам электронных виз еще Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

    Вице-премьер уточнила, что считает нецелесообразным исключать возможность получения единой электронной визы на въезд в Россию гражданам из так называемых недружественных стран.

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