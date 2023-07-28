    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 12

    3 м/с, с-з

    750мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.02eur100.22

    Полиция призвала не осыпать узбекских молодоженов «дождем» из денег

    3165
    25 комментариев

    Полиция призывает граждан Узбекистана не разбрасывать национальную валюту на свадьбах из уважения к государственным символам, изображенным на купюрах, говорится в сообщении пресс-службы УВД Самаркандской области Узбекистана.

    В Узбекистане существует свадебная традиция — осыпать молодоженов во время танца «дождем» из денег, чтобы удача и достаток сопутствовали супругам всю совместную жизнь.

    Однако такая традиция не совсем понравилась властям, полиция призвала уважительно относиться к госсимволам, которые напечатаны на деньгах. «Топтать банкноты с изображением государственной символики неэтично», — пояснили в ведомстве.

    Так, к примеру, в 2022 году на узбекской свадьбе устроили «дождь» из денег на сумму в несколько миллионов. Как пишут СМИ, это была свадьба одного из ташкентских бизнесменов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    УзбекистанМолодожены
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close