Полиция призвала не осыпать узбекских молодоженов «дождем» из денег

Полиция призывает граждан Узбекистана не разбрасывать национальную валюту на свадьбах из уважения к государственным символам, изображенным на купюрах, говорится в сообщении пресс-службы УВД Самаркандской области Узбекистана.



В Узбекистане существует свадебная традиция — осыпать молодоженов во время танца «дождем» из денег, чтобы удача и достаток сопутствовали супругам всю совместную жизнь.

Однако такая традиция не совсем понравилась властям, полиция призвала уважительно относиться к госсимволам, которые напечатаны на деньгах. «Топтать банкноты с изображением государственной символики неэтично», — пояснили в ведомстве.