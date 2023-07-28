Российские ученые доказали эффективность сырной диеты в борьбе со стрессом

Ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета совместно с исследователями из Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины впервые доказали эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессовых расстройств. Регулярное употребление 30 граммов выдержанных твердых сортов сыра поможет вам преодолеть последствия стресса.

Ученые ставили эксперименты на белых крысах, искусственно вгоняя их в состояние страха и паники при помощи запаха естественных хищников, а потом разделили грызунов на две группы. Первую группу подкармливали сыром, а вторую — нет. К концу эксперимента ученые смогли установить, что крысы, которые употребляли сыр, имеют значительно больше дофамина (так называемого гормона удовольствия), чем те, кому лакомство не давали.

— Для эксперимента мы использовали крафтовый сыр, специально для нас сваренный, — рассказывает декан факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольга Цейликман. — Мы должны были быть убеждены, что он натуральный, без добавок, заменителей и выдержанный. Последнее было для нас особенно важно, потому что в выдержанных сырах на протяжении созревания сыра не останавливается процесс ферментации и это приводит к преобразованию белков и аминокислот. Это придает сыру усвояемость, а аминокислоты становятся источником появления в сырах следовых аминов.

Ученые из ЧелГУ предполагают, что следовые амины влияют на выработку в организме дофамина — химического вещества, которое вырабатывает наш мозг, когда мы предвкушаем удовольствие или ожидаем вознаграждения.

— Любопытно, что содержание дофамина не упало в той группе крыс, которые были поддержаны сыром после стресса, — говорит Ольга Цейликман. — Более того, в той точке, в которой мы их замеряли, дофамина было много и поведенческие реакции стресса были сглажены. Такое ощущение, что сработал какой-то «амортизатор».