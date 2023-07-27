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    В Минздраве рассказали о состоянии выживших при крушении Ми-8 на Алтае

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    Трое пассажиров упавшего на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав 27 июля. По данным местных властей, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

    «Пятерым помощь оказана амбулаторно. В медучреждение региона госпитализированы три человека в тяжелом состоянии и четыре — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им медицинскую помощь», — говорится в сообщении министерства.

    Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уточняет, что в крайне тяжелом состоянии находится женщина, за ее жизнь борются врачи.

    Ее и еще двух пострадавших проконсультируют специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России и центра санитарной авиации ФЦМК. После этого будет принято решение о необходимости их медицинской эвакуации.

    Ми-8 с туристами упал у села Тюнгур. По предварительным данным, он зацепился за электрические провода перед посадкой. Хорохордин уточнил, что на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Погибли четверо, среди пострадавших — двое петербуржцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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    Ми-8АлтайКрушение
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