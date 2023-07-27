В Минздраве рассказали о состоянии выживших при крушении Ми-8 на Алтае

Трое пассажиров упавшего на Алтае вертолета находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав 27 июля. По данным местных властей, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.



«Пятерым помощь оказана амбулаторно. В медучреждение региона госпитализированы три человека в тяжелом состоянии и четыре — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им медицинскую помощь», — говорится в сообщении министерства.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уточняет, что в крайне тяжелом состоянии находится женщина, за ее жизнь борются врачи.