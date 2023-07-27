Беглов: при крушении Ми-8 на Алтае пострадали петербуржцы

Жители Петербурга получили травмы в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Смольный поможет пострадавшим. Об этом 27 июля сообщил губернатор города на Неве Александр Беглов.



О пострадавших в ходе крушения петербуржцах губернатор города рассказал в соболезнованиях в связи с гибелью людей в Коксинском районе Алтая, адресованных главе республики Олегу Хорохордину.

«В результате трагедии есть пострадавшие. Среди них — петербуржцы. Правительство Санкт-Петербурга окажет им необходимое содействие», — отметил Александр Беглов.