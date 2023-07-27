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    Беглов: при крушении Ми-8 на Алтае пострадали петербуржцы

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    Жители Петербурга получили травмы в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Смольный поможет пострадавшим. Об этом 27 июля сообщил губернатор города на Неве Александр Беглов.

    О пострадавших в ходе крушения петербуржцах губернатор города рассказал в соболезнованиях в связи с гибелью людей в Коксинском районе Алтая, адресованных главе республики Олегу Хорохордину.

    «В результате трагедии есть пострадавшие. Среди них — петербуржцы. Правительство Санкт-Петербурга окажет им необходимое содействие», — отметил Александр Беглов.

    Напомним, что трагедия произошла днем 27 июля. Вертолет Ми-8 задел линию электропередачи и упал. После этого произошло возгорание. Изначально сообщалось о шести погибших и семи пострадавших. Позже МЧС уточнило данные. По официальной информации, во время крушения погибли четыре человека.

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    Крушение вертолетаКрушение вертолета Ми-8Алтай
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