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    После крушения Ми-8 на Алтае возбуждено уголовное дело

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения вертолета Ми-8 на Алтае, в результате которого погибли шестеро человек. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ведомства.

    Речь идет о деле по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На место крушения выехали специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

    Вертолет упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района, которое находится в 43 километрах от горы Белуха. По предварительным данным, он задел линию электропередачи, упал и загорелся. По данным ТАСС, на борту находились три пилота и 12 туристов, шестеро погибли и семеро пострадали. Судно принадлежит компании «Алтайавиа».

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    Крушение вертолета Ми-8
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