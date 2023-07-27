Петербургским чиновникам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Турцию

Госслужащих нескольких комитетов городской администрации накануне собрали в отделах кадров и сообщили, что теперь им «крайне нежелательно» посещать Турцию. По словам одного из собеседников, запрет носит временный характер. По словам других собеседников, сроки им никак не оговаривали.
«На наш вопрос, с чем это связано, сотрудник отдела кадров предложила почитать новости о зерновой сделке», — сообщил один из собеседников. В других комитетах и районных администрациях ограничение на поездки в Турцию никак не объяснили. Один из собеседников «Фонтанки» отметил, что собирался поехать в отпуск в Турцию и теперь не понимает, менять ли планы.
В последние полтора года городским чиновникам и госслужащим несколько раз напоминали о нежелательности посещения недружественных стран. Как писала «Фонтанка» в мае, культурным деятелям даже присылали списки, куда можно ехать отдыхать. В них были Абхазия, Египет, Алжир и Вьетнам, Индия и Китай, Индонезия и Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка и Мальдивы. Турции не было ни в списке желательных, ни в списке запрещённых. Помимо личного отпуска под запрет поставили командировки, гастроли и рабочее общение с иностранцами — его нужно согласовывать с профильными комитетами Смольного.