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    Петербургским чиновникам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Турцию

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    7 комментариев

    Госслужащих нескольких комитетов городской администрации накануне собрали в отделах кадров и сообщили, что теперь им «крайне нежелательно» посещать Турцию. По словам одного из собеседников, запрет носит временный характер. По словам других собеседников, сроки им никак не оговаривали.

    «На наш вопрос, с чем это связано, сотрудник отдела кадров предложила почитать новости о зерновой сделке», — сообщил один из собеседников. В других комитетах и районных администрациях ограничение на поездки в Турцию никак не объяснили. Один из собеседников «Фонтанки» отметил, что собирался поехать в отпуск в Турцию и теперь не понимает, менять ли планы.

    В последние полтора года городским чиновникам и госслужащим несколько раз напоминали о нежелательности посещения недружественных стран. Как писала «Фонтанка» в мае, культурным деятелям даже присылали списки, куда можно ехать отдыхать. В них были Абхазия, Египет, Алжир и Вьетнам, Индия и Китай, Индонезия и Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка и Мальдивы. Турции не было ни в списке желательных, ни в списке запрещённых. Помимо личного отпуска под запрет поставили командировки, гастроли и рабочее общение с иностранцами — его нужно согласовывать с профильными комитетами Смольного.

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    СмольныйТурцияЗапретОтпускЧиновники
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    Комментарии 7

    Гость27 Июл 2023 в 19:58
    У них денежки есть.
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