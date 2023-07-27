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    На проспекте Культуры бескультурная молодежь сбросила на машину унитаз

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    Жильцы дома 22, к. 1, ищут молодых людей, которые в пьяном угаре устроили погром во дворе. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. Юноши куролесили ночью 27 июля, в качестве инвентаря для забавы они выбрали брошенный унитаз.

    Компания хулиганов попала в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной у входа в первый подъезд. Они находят унитаз и тащат его по двору, после чего слышен громкий звон — вероятно, в этот момент они бросили санфаянс на припаркованную машину. Жильцы предполагают, что скрылись нарушители спокойствия в четвертом подъезде. Фотографии последствий хулиганской выходки прилагаются.

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