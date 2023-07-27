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    К 2030 году в России ждут заметного прироста числа трудовых мигрантов

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    Число трудовых мигрантов в России к 2030 году вырастет до 3,5 миллиона человек. С 2022 года прирост составит 400 тысяч. Такой прогноз дает Минтруд, ссылаясь на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), пишут «Ведомости» 27 июля.

    В ведомстве ожидают, что доля иностранных работников в российских компаниях за семь лет вырастет до 4,7 %. По данным 2022 года, она составляла 4,2 %. А в целом рабочая сила должна вырасти с прошлогодних 72 миллионов человек до 74,4 миллиона человек.

    По большей части спрос на трудовых мигрантов сосредоточен в сферах ретейла, перевозок, сервиса и строительства. И если в первых трех областях нужны линейные кадры, вроде упаковщиков, грузчиков, уборщиков и курьеров, то в строительстве есть спрос и на квалифицированных сотрудников, отмечают в Минтруде.

    Эксперты отмечают, что для реализации таких оптимистичных ожиданий придется привлекать кадры из Индии, Ирана и Индонезии. Спрос на работников из Средней Азии повышается, так что они получают более выгодные предложения за рубежом.

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    РоссияТрудовые мигрантыМинтруд
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