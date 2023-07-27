К 2030 году в России ждут заметного прироста числа трудовых мигрантов

Число трудовых мигрантов в России к 2030 году вырастет до 3,5 миллиона человек. С 2022 года прирост составит 400 тысяч. Такой прогноз дает Минтруд, ссылаясь на данные подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), пишут «Ведомости» 27 июля.



В ведомстве ожидают, что доля иностранных работников в российских компаниях за семь лет вырастет до 4,7 %. По данным 2022 года, она составляла 4,2 %. А в целом рабочая сила должна вырасти с прошлогодних 72 миллионов человек до 74,4 миллиона человек.