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    В Керченском проливе нашли еще один сухогруз со следами взрывчатки

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    В трюме еще одного сухогруза, шедшего через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном, выявили следы взрывчатки — ранее судно заходило в порт Украины. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

    В прошедшую среду в грузовом трюме и на поверхности шлюпки сухогруза BMO River, который шел из порта Синоп в Ростов-на-Дону. «Обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени», — говорится в сообщении спецслужбы.

    Судну запретили проходить через Керченский пролив.

    О первом сухогрузе со следами взрывчатки стало известно в понедельник, 24 июля. Ему также запретили проход под Крымским мостом.

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    Керченский проливФСБ
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