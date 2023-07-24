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    ФСБ сообщила о следах взрывчатки на сухогрузе в Керченском проливе

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    На шедшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Ему запретили проход под Крымским мостом. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил ЦОС ФСБ, передает РБК.

    Сам инцидент произошел в субботу. Сухогруз направлялся в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых. На нем нашли «следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».

    Спецслужба установила, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия, а в июле уже в Турции произошла полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины. Также изменили и название сухогруза.

    ФСБ допустила, что судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.

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