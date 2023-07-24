ФСБ сообщила о следах взрывчатки на сухогрузе в Керченском проливе

На шедшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Ему запретили проход под Крымским мостом. Об этом в понедельник,
Сам инцидент произошел в субботу. Сухогруз направлялся в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых. На нем нашли «следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».
Спецслужба установила, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия, а в июле уже в Турции произошла полная смена судовой команды, состоявшей из
ФСБ допустила, что судно могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.