ФСБ сообщила о следах взрывчатки на сухогрузе в Керченском проливе

На шедшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Ему запретили проход под Крымским мостом. Об этом в понедельник, 24 июля , сообщил ЦОС ФСБ, передает РБК.

Сам инцидент произошел в субботу. Сухогруз направлялся в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых. На нем нашли «следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза».

