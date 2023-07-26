Глядел в смартфон. Премьер-министр Фиджи отменил поездку в Китай после падения с лестницы

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука отменил визит в Китай после того, как споткнулся и упал с лестницы — в этот момент он смотрел в свой телефон. Об этом в среду, 26 июля , сообщает Bloomberg.



Глава правительства рассказал об этом в видео: в кадре он сидит в забрызганной кровью рубашке, а на его голове находится пластырь. «Я уверен, что позже будет еще одно приглашение, и я надеюсь, что смогу выполнить это приглашение», — рассказал Рабука в опубликованном ролике.

Это не первый раз, когда премьер-министр Фиджи пренебрежительно, как утверждается в публикации, относится к Пекину.

