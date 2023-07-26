В Петербурге обокрали посла России в Замбии. Подозреваемого нашли молниеносно

Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга в кратчайшие сроки нашли подозреваемого в воровстве у дипломата, вероятно, прибывшего на саммит Россия — Африка. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 июля.



Инцидент произошел в понедельник днем в гипермаркете «Окей» на Московском проспекте, куда зашел полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов. Неизвестный похитил у него черную борсетку, в которой лежали 400 тысяч рублей и документы.

На следующий день Ярахмедов обратился в полицию. Там сразу же возбудили уголовное дело о краже, а спустя несколько часов задержали 52-летнего водителя из Ленобласти.

