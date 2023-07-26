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    В Петербурге обокрали посла России в Замбии. Подозреваемого нашли молниеносно

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    Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга в кратчайшие сроки нашли подозреваемого в воровстве у дипломата, вероятно, прибывшего на саммит Россия — Африка. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 июля.

    Инцидент произошел в понедельник днем в гипермаркете «Окей» на Московском проспекте, куда зашел полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов. Неизвестный похитил у него черную борсетку, в которой лежали 400 тысяч рублей и документы.

    На следующий день Ярахмедов обратился в полицию. Там сразу же возбудили уголовное дело о краже, а спустя несколько часов задержали 52-летнего водителя из Ленобласти.

    Похищенное у подозреваемого изъяли. Избрания меры пресечения фигурант будет ожидать в изоляторе.

    63-летний Азим Ярахмедов был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Замбии в декабре 2021 года. До этого он представлял Россию в Эритрее. Свою дипломатическую службу он начинал в начале 90-х, будучи советником посольства РФ сначала в Азербайджане, а затем в Таджикистане.

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