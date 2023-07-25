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    26 миллионов рублей перевела мошенникам пара петербуржцев «для сохранности»

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    Мошенники продолжают наживаться на доверчивых петербуржцах. На двух пенсионерах из Московского и Василеостровского районов жулики заработали целое состояние. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля.

    Так, 74-летний мужчина пришел в полицию накануне и рассказал, что в июле ему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и предложил ему помощь в сохранении накоплений. Пенсионер помощь принял и в течение месяца переводил деньги. В сумме получилось 11,6 млн рублей. Мошенники пытались также уговорить жертву продать квартиру и перевести им средства от продажи.

    Чуть позже в полицию обратился 71-летний мужчина с улицы Кораблестроителей. Ему звонил «сотрудник Центробанка». Схема та же, жертва обмана перевела мошенникам более 14,6 млн рублей.

    По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела.

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