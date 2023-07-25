Вы тоже делаете это: 5 ошибок при готовке, которые вас незаметно полнят

В целом ничего плохого в том, чтобы попробовать бульон на соль и приправы, нет, но когда снятие пробы превращается в бесконечную дегустацию, жди беды в виде лишних калорий и переедания.



— Часто заложниками этой привычки становятся повара. Из-за своей профессии им постоянно приходится что-то дегустировать, чтобы добиться идеального вкуса блюда. В ресторанах шеф-повара и их помощники особой стройностью не отличаются. Потому что вкусы, ароматы, пробы, отсутствие должного отношения к своей работе в плане формирования своего веса тоже приводит к избыточным отложениям, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Вообще от привычки постоянно что-то жевать врачи рекомендуют отказаться. Она приводит к тому, что у человека притупляется чувство голода, и он перестает понимать, когда наелся.

