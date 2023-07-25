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    Вы тоже делаете это: 5 ошибок при готовке, которые вас незаметно полнят

    Вы тоже делаете это: 5 ошибок при готовке, которые вас незаметно полнят

    Кажется, ничего особенного, а калории прибавляются!

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    3 комментария
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Когда мы готовим, конечно, хочется, чтобы блюда были не только вкусными, но и хоть немного полезными. Но, независимо от выбора продуктов, стоя у плиты или за разделочным столом, мы невольно совершаем такие проступки, которые потом отражаются на весах лишними килограммами. Уверены, в этих пяти проступках вы насчитаете и несколько своих (не исключаем, что все).

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    1

    Кусочничаем

    В целом ничего плохого в том, чтобы попробовать бульон на соль и приправы, нет, но когда снятие пробы превращается в бесконечную дегустацию, жди беды в виде лишних калорий и переедания.

    — Часто заложниками этой привычки становятся повара. Из-за своей профессии им постоянно приходится что-то дегустировать, чтобы добиться идеального вкуса блюда. В ресторанах шеф-повара и их помощники особой стройностью не отличаются. Потому что вкусы, ароматы, пробы, отсутствие должного отношения к своей работе в плане формирования своего веса тоже приводит к избыточным отложениям, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

    Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

    Вообще от привычки постоянно что-то жевать врачи рекомендуют отказаться. Она приводит к тому, что у человека притупляется чувство голода, и он перестает понимать, когда наелся.

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    2

    Пересаливаем

    Соль добавляет нашим блюдам вкуса, а иногда помогает его лучше раскрыть. Но увлекаться ей не стоит — превышая норму потребления соли, мы развиваем у себя стойкую зависимость: чем больше ешь, тем больше хочется.

    — Есть такое понятие, как солевой аппетит, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — От этой привычки можно избавиться. На восстановление рецепторов требуется один-два месяца. Когда вы начнете постепенно снижать количество соли, рецепторы адаптируются и будут воспринимать менее соленое как привычно соленое.

    Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

    Кроме того, соль (наряду с сахаром и жиром) способна обманывать центр вознаграждения мозга. Он, «влюбленный» в такую еду, начинает требовать ее больше и больше, что заставляет нас переедать.

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    3

    Добавляем соусы

    Соусы врачи относят к «случайным» калориям. Казалось бы, ничего лишнего особенно не съели, а вес прибавляется. Добавьте в свое меню соусы (особенно кетчуп и майонез) — и вот вы незаметно съедаете между делом примерно четверть суточной нормы калорий.

    — Сто граммов сливочного соуса — это 400 ккал! А 100 граммов натурального томатного соуса с зеленью, не уступающего по вкусу, займет в рационе всего 80 ккал. Даже томатный кетчуп гораздо менее калориен, чем майонез и сливки, — говорит врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова.

    Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.

    Совсем отказываться от соусов, конечно, необязательно — врачи рекомендуют сократить потребление магазинных. Или хотя бы смотреть на этикетку. Прежде всего, стоит обратить внимание на пищевую ценность, содержание натрия и сахара. Добавленные сахара в маринадах — это вообще пустые калории, и из-за них мы с легкостью переходим с нормального питания на нездоровые перекусы со всеми их вытекающими последствиями. Если добавленного сахара слишком много, то возрастает риск ожирения, кариеса, развития диабета.

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    4

    Стараемся готовить из «полезных» продуктов

    В погоне за здоровьем мы то и дело добавляем в свой рацион орехи, авокадо, оливковое и кокосовое масла, цельнозерновую муку и крупы. Бесспорно, витаминов, минералов и питательных веществ в них полно. Но здесь есть несколько нюансов. Один из них заключается как раз в том, что избыточное употребление полезных продуктов тоже может стать причиной лишнего веса.

    — Насыщенные жиры имеют большую калорийность, — рассказывает нутрициолог Ната Гончар. — Например, чайная ложка оливкового масла содержит 119 калорий. В салат вы можете добавить несколько ложек, а среди ингредиентов салата могут быть жирное авокадо и семена. Полезный салат превысит допустимую норму жиров и отнимет большую часть дневной калорийности рациона.

    Ната Гончар — президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

    Подсчитайте примерное количество съеденных жиров, белка и углеводов, и обнаружите, что вы переели и набрали вес, а состояние здоровья совсем не улучшили.

    Второй нюанс — в том, что то же оливковое масло, считающееся полезным, ничем не лучше подсолнечного.

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    5

    Готовим слишком долго

    Чтобы блюдо как следует приготовилось, мы часто передерживаем его на плите. Но в итоге вместо того, чтобы получить вкусный и полезный обед, лишаем продукты важных минералов (таких, как марганец, калий и кальций) и витаминов. Ну а если мы еще и жарим блюдо слишком долго, то место потерянных полезных веществ занимают насыщенные жиры.

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    6

    Опрос

    Сознавайтесь, сколько привычек вы насчитали у себя!

    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводит
    Кстати, приготовление продуктов из «всего полезного» тоже до добра не доводитФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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