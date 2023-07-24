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    В России появится государственная информационная система для контроля ввоза и вывоза культурных ценностей

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    Владимир Путин 24 июля подписал закон, определяющий статус государственной информационной системы в сфере сохранения культурных ценностей и порядок оформления (в электронной форме) разрешений для их ввоза и вывоза. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

    Были внесены изменения в закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и статью 11 федерального закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

    В документе сказано, что задачи новой информационной системы — оптимизация и автоматизация выдачи физлицам и юрлицам заключений на вывоз (в том числе временный) культурных ценностей, аттестация экспертов, выявление нарушений порядка экспертизы и информационное взаимодействие чиновников с экспертами.

    Будут вестись реестры экспертов по культурным ценностям, их экспертных заключений, разрешительных документов на вывоз, паспортов, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.

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    ЗаконКультурные ценности
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