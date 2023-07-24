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    Путин подписал законы, ужесточающие контроль за иностранными агентами

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    С 3 августа 2023 года в России вступит в силу закон, предусматривающий многотысячные штрафы для россиян, которые не исполняют предписания Минюста по соблюдению законодательства об иностранных агентах. Документ с подписью президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

    Согласно поправкам, если предписания Минюста по соблюдению законодательства об иноагентах не исполняются, то последует наказание в виде административных штрафов. Для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей и для должностных лиц — от 70 тысяч рублей.

    Помимо этого президент России подписал закон о полномочиях Минюста: теперь ведомство может проверять иноагентов и тех, кто взаимодействует с ними. Основанием для таких проверок может стать поступившая в ведомство информация о нарушении кем-либо законодательства об иностранных агентах.

    Согласно закону, иноагентам нельзя будет помогать обходить ограничения. При нарушении Минюст может вынести предупреждение «пособникам» иноагентов. К тому же закон лишает российских граждан, признанных иностранными агентами, получать финансовую и другую помощь от государства, в том числе для культурных проектов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022 году сумма штрафов за нарушение закона об иноагентах выросла в 60 раз — до 228 миллионов рублей. Также Минюст сообщил о закрытом реестре граждан, «аффилированных» с иностранными агентами. Таких 861 человек.

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