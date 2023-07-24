Путин подписал законы, ужесточающие контроль за иностранными агентами

С 3 августа 2023 года в России вступит в силу закон, предусматривающий многотысячные штрафы для россиян, которые не исполняют предписания Минюста по соблюдению законодательства об иностранных агентах. Документ с подписью президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.



Согласно поправкам, если предписания Минюста по соблюдению законодательства об иноагентах не исполняются, то последует наказание в виде административных штрафов. Для физлиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей и для должностных лиц — от 70 тысяч рублей.

