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    Грузовик лег на крышу в кювет. В Красноярском крае с дороги убирали 60 газовых баллонов

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    2 комментария

    МЧС России

    Авария с грузовиком, доставлявшим газ, чуть не привела к серьезному происшествию в Красноярском крае. Разгерметизацию емкостей предотвратили сотрудники МЧС.

    Водитель грузовика «Крайгаза» не справился с управлением на одной из региональных дорог и съехал в кювет, сообщает 24 июля пресс-служба МЧС России. На кадрах с места ДТП видно, что машина перевернулась и легла на крышу. 60 газовых баллонов, которые вез грузовик, выкатились на проезжую часть.

    Фото: МЧС России
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    Прибывшие на место пожарные аккуратно собрали все баллоны на обочину, чтобы исключить опасность для проезжающих мимо машин.

    Фото: МЧС России

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    Комментарии 2

    Гость24 Июл 2023 в 15:23
    спасибо мчс
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