Грузовик лег на крышу в кювет. В Красноярском крае с дороги убирали 60 газовых баллонов

МЧС России
Авария с грузовиком, доставлявшим газ, чуть не привела к серьезному происшествию в Красноярском крае. Разгерметизацию емкостей предотвратили сотрудники МЧС.
Водитель грузовика «Крайгаза» не справился с управлением на одной из региональных дорог и съехал в кювет, сообщает 24 июля пресс-служба МЧС России. На кадрах с места ДТП видно, что машина перевернулась и легла на крышу. 60 газовых баллонов, которые вез грузовик, выкатились на проезжую часть.
Прибывшие на место пожарные аккуратно собрали все баллоны на обочину, чтобы исключить опасность для проезжающих мимо машин.