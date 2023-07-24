Две петербурженки отдали мошенникам почти 5 млн рублей. Одна кидалась деньгами с балкона

Пожилые жители Петербурга продолжают отдавать свои накопления мошенникам, которые предлагают им помощь. Поток заявлений в полицию не прекращается, о паре новых случаев обмана ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 июля.



68-летняя пенсионерка доверилась позвонившей ей в начале месяца девушке. Та представилась сотрудницей полиции и убедила женщину, что с ее счетом происходят мошеннические действия. Чтобы сохранить деньги, пожилая жертва обмана за две недели перевела на «безопасные» счета почти 4 млн рублей.

