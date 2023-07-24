    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    752мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    Две петербурженки отдали мошенникам почти 5 млн рублей. Одна кидалась деньгами с балкона

    4535
    47 комментариев

    Пожилые жители Петербурга продолжают отдавать свои накопления мошенникам, которые предлагают им помощь. Поток заявлений в полицию не прекращается, о паре новых случаев обмана ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 июля.

    68-летняя пенсионерка доверилась позвонившей ей в начале месяца девушке. Та представилась сотрудницей полиции и убедила женщину, что с ее счетом происходят мошеннические действия. Чтобы сохранить деньги, пожилая жертва обмана за две недели перевела на «безопасные» счета почти 4 млн рублей.

    82-летняя жительница Красногвардейского района попалась на удочку обманщиков второй раз. 17 июля ей позвонил неизвестный и предложил помощь в поимке предыдущих мошенников. Пенсионерка за «услугу» заплатила 800 тысяч рублей. Деньги она скинула курьеру с общего балкона на 10-м этаже дома по проспекту Косыгина.

    По обоим эпизодам полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенничествоПенсионеры
    ЛАЙК1
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    47
    close