В Волгограде 23-летнюю девушку подозревают в осквернении Родины-матери

Блогер для соцсетей сделала вид, что «пощекотала» грудь скульптуры Родина-мать в Волгограде и стала подозреваемой в уголовном деле об осквернении места захоронения.
Как сообщает 23 июля портал V1.RU, 23-летняя Алена Агафонова из Самары выложила в запрещенной в России соцсети ролики, на одном из которых направила камеру на монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, «издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию». Она извинилась, но уголовное дело уже возбудили.
Сейчас девушку подозревают в осквернении мест захоронения, сообщает прокуратура Волгоградской области. Ей вменяют часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса. Действия ведомство охарактеризовало, как «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности».
Уголовное дело находится в производстве одного из волгоградских отделов полиции и на контроле у прокуратуры.