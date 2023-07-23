В Волгограде 23-летнюю девушку подозревают в осквернении Родины-матери

Блогер для соцсетей сделала вид, что «пощекотала» грудь скульптуры Родина-мать в Волгограде и стала подозреваемой в уголовном деле об осквернении места захоронения.



Как сообщает 23 июля портал V1.RU, 23-летняя Алена Агафонова из Самары выложила в запрещенной в России соцсети ролики, на одном из которых направила камеру на монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, «издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию». Она извинилась, но уголовное дело уже возбудили.