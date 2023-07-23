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    В Волгограде 23-летнюю девушку подозревают в осквернении Родины-матери

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    18 комментариев

    Блогер для соцсетей сделала вид, что «пощекотала» грудь скульптуры Родина-мать в Волгограде и стала подозреваемой в уголовном деле об осквернении места захоронения.

    Как сообщает 23 июля портал V1.RU, 23-летняя Алена Агафонова из Самары выложила в запрещенной в России соцсети ролики, на одном из которых направила камеру на монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, «издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию». Она извинилась, но уголовное дело уже возбудили.

    Сейчас девушку подозревают в осквернении мест захоронения, сообщает прокуратура Волгоградской области. Ей вменяют часть 1 статьи 244 Уголовного кодекса. Действия ведомство охарактеризовало, как «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности».

    Уголовное дело находится в производстве одного из волгоградских отделов полиции и на контроле у прокуратуры.

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    Родина-матьВолгоград
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ10
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    Комментарии 18

    Гость23 Июл 2023 в 23:22
    Родина-мать пошла в разнос, раз ее суверенитету угрожает щекотание скульптуры.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 23:11
    Как же они задолбали, все эти полицаи, которые выискивают оскорбившихся и отстаивают их интересы.
    Вместо того, чтобы желать что-то полезное, или хотя бы поехать на фронт
    +1−0
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