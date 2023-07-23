Блинкен: поставка истребителей F-16 займет несколько месяцев

Украина в конце концов получит истребители F-16, но поставка может занять несколько месяцев. Такое мнение в интервью CNN 23 июля высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.



Блинкен отметил, что поставка не могла бы быть быстрой, даже если бы положительное решение было принято буквально завтра.



«Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время», — заявил государственный секретарь США (цитата по ТАСС).



В ответ на уточняющий вопрос о том, считает ли он реальной возможность передачи истребителей от США Украине, Блинкен заявил: «Думаю, да». Он также добавил, что получатели в такой ситуации должны быть готовы не только обслуживать F-16, но и применять их.

