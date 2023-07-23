    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, зап

    754мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    Блинкен: поставка истребителей F-16 займет несколько месяцев

    300
    3 комментария

    Украина в конце концов получит истребители F-16, но поставка может занять несколько месяцев. Такое мнение в интервью CNN 23 июля высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен отметил, что поставка не могла бы быть быстрой, даже если бы положительное решение было принято буквально завтра.

    «Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время», — заявил государственный секретарь США (цитата по ТАСС).

    В ответ на уточняющий вопрос о том, считает ли он реальной возможность передачи истребителей от США Украине, Блинкен заявил: «Думаю, да». Он также добавил, что получатели в такой ситуации должны быть готовы не только обслуживать F-16, но и применять их.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАИстребителиОружие
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость23 Июл 2023 в 18:08
    Значит уже на подходе,к осени будут!
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 18:07
    Демилитаризация Украины привела к тому ,что она полностью перевороужилась с советских на натовские стандарты.
    Браво геополитик .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close