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    Движение поездов в Крым возобновлено после ограничений из-за детонации боеприпасов на складе

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    3 комментария

    Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма. Об этом в семь часов вечера 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Ранее он объяснял, что в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. В целях безопасности были эвакуированы люди в радиусе 5 километров, а также приостановлено движение поездов на Крымской железной дороге. Движение по Крымскому мосту также перекрывали — дважды, но оно было восстановлено.

    Среди задержанных четырех поездов «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс» был поезд из Петербурга, отправившийся 20 июля. Он был вынужден постоять возле Джанкоя. В 18.00 в «Гранд Сервис Экспресс» сообщали, что пассажиры этого поезда пересаживаются на станции Ефремовская в автобусы и едут до станции Остряково, а там пересаживаются на электричку и следуют до Евпатории.

    В то же время, пассажиры поезда №180 Евпатория – Петербург (отправлением из Евпатории сегодня в 17:55) уедут из Евпатории и Саки электричкой до Симферополя, далее будут отправлены на поезде.

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    Комментарии 3

    Нечипорук22 Июл 2023 в 20:16
    К утру ещё камни с неба прилетят. Так вижу.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 20:15
    Как-то в голове не умещается - воздушные тревоги и атаки беспилотников, и многочисленные туристы, стремящиеся к пляжам Ялты и Феодосии. Неужели у русских по десять жизней, чтобы так беспечно отдать одну из них за удовольствие козырнуть - "я в Крыму этим летом отдыхала"?
    +1−0
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