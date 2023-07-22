Движение поездов в Крым возобновлено после ограничений из-за детонации боеприпасов на складе

Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе Крыма. Об этом в семь часов вечера 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.



Ранее он объяснял, что в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. В целях безопасности были эвакуированы люди в радиусе 5 километров, а также приостановлено движение поездов на Крымской железной дороге. Движение по Крымскому мосту также перекрывали — дважды, но оно было восстановлено.



Среди задержанных четырех поездов «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс» был поезд из Петербурга, отправившийся 20 июля. Он был вынужден постоять возле Джанкоя. В 18.00 в «Гранд Сервис Экспресс» сообщали, что пассажиры этого поезда пересаживаются на станции Ефремовская в автобусы и едут до станции Остряково, а там пересаживаются на электричку и следуют до Евпатории.

