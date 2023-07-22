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    Поезд из Петербурга в Евпаторию задержан из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму

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    Несколько поездов «Таврия» из Крыма и обратно остановлены из-за детонации боеприпасов на складе. По данным на 12:20, задержаны четыре поезда, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

    Среди них поезд из Петербурга в Евпаторию, который отправился в Крым 20 июля. Он задержан более чем на час около станции Джанкой.

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    «В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения», — обещает перевозчик.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Эвакуируют население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. «Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — добавлял чиновник.

    Дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. По состоянию на 13:05 оно вновь восстановлено.

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    Комментарии 20

    Гость22 Июл 2023 в 14:50
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    Гость22 Июл 2023 в 14:25
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