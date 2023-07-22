Поезд из Петербурга в Евпаторию задержан из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму

Несколько поездов «Таврия» из Крыма и обратно остановлены из-за детонации боеприпасов на складе. По данным на 12:20, задержаны четыре поезда, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
Среди них поезд из Петербурга в Евпаторию, который отправился в Крым 20 июля. Он задержан более чем на час около станции Джанкой.
«В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения», — обещает перевозчик.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Эвакуируют население в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. «Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — добавлял чиновник.
Дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. По состоянию на 13:05 оно вновь восстановлено.