Поезд из Петербурга в Евпаторию задержан из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму

Несколько поездов «Таврия» из Крыма и обратно остановлены из-за детонации боеприпасов на складе. По данным на 12:20, задержаны четыре поезда, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».



Среди них поезд из Петербурга в Евпаторию, который отправился в Крым 20 июля. Он задержан более чем на час около станции Джанкой.

