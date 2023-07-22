В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотника. Местных эвакуируют

В Красногвардейском районе Крыма в результате атаки украинского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — заявил он.
По предварительной информации, «разрушений и пострадавших нет». Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.
Об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Аксенов сообщил утром в субботу. Также было временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое уже восстановили. Ожидание на въезд со стороны Керчи и Тамани составляет около часа.