В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотника. Местных эвакуируют

В Красногвардейском районе Крыма в результате атаки украинского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.



«Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — заявил он.



По предварительной информации, «разрушений и пострадавших нет». Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.

