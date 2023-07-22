    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    753мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    В Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов после атаки беспилотника. Местных эвакуируют

    4346
    24 комментария

    В Красногвардейском районе Крыма в результате атаки украинского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге», — заявил он.

    По предварительной информации, «разрушений и пострадавших нет». Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.

    Об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты Красногвардейского района Аксенов сообщил утром в субботу. Также было временно приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое уже восстановили. Ожидание на въезд со стороны Керчи и Тамани составляет около часа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 23

    13.13.13.1322 Июл 2023 в 12:47
    Отдам путевку в Крым
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 12:47
    Танки в российской армии устроены по принципу «летом не холодно, зимой не жарко!»
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close