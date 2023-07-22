Аксенов: Беспилотники попытались атаковать объекты в Крыму

Украинские беспилотники попытались нанести удар по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма. Об этом утром 22 июля сообщил глава республики Сергей Аксенов.



По его словам, сейчас на месте находятся сотрудники МЧС «для ликвидации возможных последствий». Других подробностей он не привел. Аксенов просит соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.



Час назад стало известно о временном перекрытии движения автомобилей на Крымском мосту. Причины не уточнялись. Машины все еще не пускают.



Рано утром 20 июля Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на Крым, погибшей девочке и пострадавших. Он пообещал помощь семье ребенка. После атаки в поселке Раздольное ввели режим ЧС.