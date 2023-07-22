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    Движение автомобилей по Крымскому мосту опять перекрыли

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    20 комментариев

    На Крымском мосту вновь временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом в 10:24 сообщил телеграм-канал, публикующий оперативную информацию о ситуации на переправе.

    Причина не называется. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

    Накануне власти Крыма опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги. В целом рекомендации сводятся к советам сохранять спокойствие, не покидать машину и выполнять распоряжения службы транспортной безопасности. Подробнее читайте здесь.

    Кроме того, россиян просят не снимать видео на Крымском мосту, так как кадры могут использовать для подготовки терактов. Поводом стали ролики в соцсетях, где из громкоговорителей на мосту звучит сигнал воздушной тревоги и требование покинуть мост. Движение по переправе кратковременно ограничивали.

    Обновление:

    В 11:30 движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено.

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    Комментарии 20

    Святослав-ужас хазар22 Июл 2023 в 12:13
    Мои знакомые из Твери.
    Май 2023г. : Плевать на обстановку. По любому едем в Крым на отдых. С какого мы должны менять свои 12ти летние традиции ?
    19 июля 2023г. : Кошмар ! Ужас ! Чёрт нас дёрнул сюда забраться ! Полная Ж...! Больше никогда ни за какие коврижки сюда ни ногой !!!
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 11:56
    Интересно, много ли туристов в Сомали и Южном Судане? Уверен, что такие тоже есть. Просто сравнить, сколько экстремалов (или идиотов, это кому как нравится) в какой части света. Видосы туристов в Сев Корею очень неплохие, кстати, правда там риск один - что не выпустят. Но тоже экстрим.
    +0−0
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