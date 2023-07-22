Движение автомобилей по Крымскому мосту опять перекрыли

На Крымском мосту вновь временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом в 10:24 сообщил телеграм-канал, публикующий оперативную информацию о ситуации на переправе.



Причина не называется. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.



Накануне власти Крыма опубликовали алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги. В целом рекомендации сводятся к советам сохранять спокойствие, не покидать машину и выполнять распоряжения службы транспортной безопасности. Подробнее читайте здесь.