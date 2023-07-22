«Вот те, матушка, и Юрьев день!» Глава Белоруссии запретил механизаторам и дояркам увольняться во время страды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически прикрепил тружеников сельского хозяйства республики к их рабочим местам. Причем, независимо от занимаемой должности. Запрет на увольнение во время уборочной кампании касается всех — и управленцев, и механизаторов, и доярок. По словам белорусского лидера, в страду ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома.



«Уволился — никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу…. …То же самое — ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя», — заявил Лукашенко 21 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании в стране.

