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    «Вот те, матушка, и Юрьев день!» Глава Белоруссии запретил механизаторам и дояркам увольняться во время страды

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    12 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически прикрепил тружеников сельского хозяйства республики к их рабочим местам. Причем, независимо от занимаемой должности. Запрет на увольнение во время уборочной кампании касается всех — и управленцев, и механизаторов, и доярок. По словам белорусского лидера, в страду ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома.

    «Уволился — никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу…. …То же самое — ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя», — заявил Лукашенко 21 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании в стране.

    Возникающие параллели с укладом жизни в Российской империи до 1861 года президента не смутили. Как и аналогии с «советским крепостным правом». Напомним, в СССР у большинства колхозников не было паспортов. Оформляли документы сельским жителям только по отдельному заявлению и, как правило, очень неохотно. А с 1940 года и у шахтеров в отделах кадров изымали паспорта, выдавая вместо них специальные удостоверения, обладатели которых не могли ни уехать, ни устроиться на новую работу. Только в 1974 году колхозникам в СССР наконец-то решили выдавать паспорта.

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    Крепостное правоАлександр Лукашенко
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    Комментарии 12

    Slava_Rossii222 Июл 2023 в 00:40
    Теперь два деда будут соревноваться в антинародных идеях?
    Не долго им осталось с такими замашками.
    +1−0
    Гость22 Июл 2023 в 00:36
    Он понимает, что сейчас нужно сделать рывок. Но в отличие от него - Питеру нужен нейро рывок. Вот например, нужны такая супер краска или покрытие, которое вечное. К нас весь центр блёклый. Технологии нужны.
    +0−0
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