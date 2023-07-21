Когда лучше пойти гулять? Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

Если вы планируете в выходные гулять, лучше это делать в субботу. Прогноз на ближайшие два дня выдал 21 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Надо сказать про погоду в выходные, но она так стабильна в последние дни, что отметить и нечего. Но давайте еще раз повторим», — пишет Колесов.

