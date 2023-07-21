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    Когда лучше пойти гулять? Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Если вы планируете в выходные гулять, лучше это делать в субботу. Прогноз на ближайшие два дня выдал 21 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Надо сказать про погоду в выходные, но она так стабильна в последние дни, что отметить и нечего. Но давайте еще раз повторим», — пишет Колесов.

    Температура воздуха все предстоящие дни будет 9–14 градусов по ночам и 17–22 днём, у залива немного прохладнее. Постоянный ветер западных направлений, хорошо хоть не сильный. Пониженное атмосферное давление. Циклонов и атмосферных фронтов над нами нет. Обширный циклон сейчас находится над Архангельской областью, но дожди поливают только в Карелии. В центре Петербурга уже третий день нет осадков, хотя на юге вчера даже была гроза. Только в воскресенье днем дожди могут добраться до центра города.

    «А у нас и не так много дождей, хотя все они кратковременного характера и преимущественно в дневное время. Можно отметить, что в субботу их даже будет меньше, чем в воскресенье», — отмечает синоптик.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Гость21 Июл 2023 в 16:03
    Утомительный Колесов и мы такие неутомимые. Почувствуй разницу, как говорится.
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 15:50
    В выходные в Петербурге будет летняя погода, ветер подует, подует да и перестанет, а на небе будут солнышко и тучки, температура ночью будет ниже чем днем, дождик покапает и пройдёт, а может будут просто тучки и солнце. В выходные лучше быть загородном, а в городе лучше не быть, но можно и в городе, ведь летняя погода в Петербурге, значит будет тепло и даже если пройдёт дождь, то это летний дождь. Дождь всегда проходит, особенно летом.
    +1−0
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