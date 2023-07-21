Когда лучше пойти гулять? Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

Если вы планируете в выходные гулять, лучше это делать в субботу. Прогноз на ближайшие два дня выдал 21 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Надо сказать про погоду в выходные, но она так стабильна в последние дни, что отметить и нечего. Но давайте еще раз повторим», — пишет Колесов.
Температура воздуха все предстоящие дни будет 9–14 градусов по ночам и 17–22 днём, у залива немного прохладнее. Постоянный ветер западных направлений, хорошо хоть не сильный. Пониженное атмосферное давление. Циклонов и атмосферных фронтов над нами нет. Обширный циклон сейчас находится над Архангельской областью, но дожди поливают только в Карелии. В центре Петербурга уже третий день нет осадков, хотя на юге вчера даже была гроза. Только в воскресенье днем дожди могут добраться до центра города.
«А у нас и не так много дождей, хотя все они кратковременного характера и преимущественно в дневное время. Можно отметить, что в субботу их даже будет меньше, чем в воскресенье», — отмечает синоптик.