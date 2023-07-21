Выходные в Петербурге будут не для купания, придётся даже утепляться

В Петербурге сохраняется прохладная температура с короткими дождями. В воскресенье будет ещё холоднее, чем в пятницу и субботу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля в городе местами кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 19–21.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало. По периферии циклона с центром над Архангельской областью в регион продолжат поступать поля дождевых облаков и относительно холодные воздушные массы. <...> Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, также 19–21 градус, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. В воскресенье, 23 июля, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Воздух прогреется не выше 17–19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.