Выходные в Петербурге будут не для купания, придётся даже утепляться

В Петербурге сохраняется прохладная температура с короткими дождями. В воскресенье будет ещё холоднее, чем в пятницу и субботу.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля в городе местами кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 19–21.

