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    Выходные в Петербурге будут не для купания, придётся даже утепляться

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    5 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге сохраняется прохладная температура с короткими дождями. В воскресенье будет ещё холоднее, чем в пятницу и субботу.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июля в городе местами кратковременный дождь. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 19–21.

    «Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало. По периферии циклона с центром над Архангельской областью в регион продолжат поступать поля дождевых облаков и относительно холодные воздушные массы. <...> Ветер западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, по прогнозу СЗ УГМС, также 19–21 градус, местами кратковременный дождь. Ветер умеренный, в прибрежных районах местами порывы до сильного. В воскресенье, 23 июля, утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Воздух прогреется не выше 17–19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 5

    Гость21 Июл 2023 в 09:07
    Мы в Крыму отдыхаем, воздух 30, вода 22. Супер!
    +1−0
    triton197721 Июл 2023 в 08:45
    Вчера во второй половине дня было довольно жарковато. Сегодня с утра пасмурно, но может тоже "внезапно потеплеет" и плавающим будет "лафа"))
    +0−0
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