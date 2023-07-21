Куда пойти 21–23 июля: фестиваль Gamma, «безмолвные лекции» в Новой Голландии и воздухоплавание в пригородах

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд не упускаем случай послушать солистов Мариинки под открытым небом, идем на лекции о городе в новом культурном пространстве и открываем для себя Африку в Русском музее. Актуальное «Опера — всем» ставит точку на Моцарте 23 июля, 17:00, 0+

Фестиваль «Опера — всем» завершается яркой оперой Моцарта «Так поступают все женщины». Спектакль пройдет на парадном плацу Екатерининского дворца в воскресенье. Играет симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Партии исполняют солисты Мариинского театра Сергей Романов и Яков Стрижак и их коллеги из Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Назия Аминева, Анастасия Самарина, Анна Викулина, Павел Шнипов.

Русский музей показывает свою Африку С 21 июля до 14 августа, 16+

Русский музей вслед за «Манежем», открывает «африканскую» тему. Тематическим центром новой экспозиции в Корпусе Бенуа стали работы русских художников, которые писали картины, посещая не только модный в XIX веке Египет, но также Марокко, Алжир, Тунис. Изюминкой «Африки в русском искусстве» стала серия портретов послов из Марокко, исполненная Степаном Александровским в 1902 году, — её публике представят впервые. Помимо этого в залах зрители увидят картины Константина и Николая Маковских, Яна Ционглинского, Кузьмы Петрова-Водкина и Зинаиды Серебряковой.

К. Е.Маковский. Каир. 1881 г. Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





Baltic Rally выставит образцы жанра С 20 по 23 июля, 0+ Мотоциклисты направляются в Выборг, ведь там проходит фестиваль мотокультуры Baltic Rally с мотопробегом и выставкой байков. Ценители увидят модели Ducati и Vyrus Alyen, мотошедевр Arch KGRT-1 от мастерской Киану Ривза, ультратехнологичные электромотоциклы ORI GOWOW. Когда программа в Выборге закончится, спортсмены планируют переместиться в Волхов и провести там 24 и 25 июля.

Маяковка отмечает день рождения фестивалем 20–23 июля, 0+ Библиотека Маяковского отмечает 130-летие поэта, в честь которого названа, и собственный день рождения большим фестивалем «Нате». В программе на этот уик-энд — лекция о значении ошеломившей современников Владимира Маяковского поэмы «Про это», ликбез о том, как в литературе начали говорить о любви и симпатии, и выездные мастер-классы библиотеки. Участие во всех событиях бесплатное, но обязательна регистрация.

В музеях Павловск погружает в историю воздухоплавания 21 июля, 6+ В Павловске увлеклись воздухоплаванием: в библиотеке Росси Большого дворца открывается выставка «Овца, петух и утка…», посвящённая первым животным и людям, поднявшимся в небо. Павловск — тоже место историческое: в 1803 году именно туда приехал французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен и в присутствии императрицы Марии Федоровны продемонстрировал опыт с парашютом. «Аэронавтом» в тот раз стала кошка. Именно о таких сюжетах расскажут гравюры и рисунки с портретами изобретателей и пилотов, сообщениями с мест событий, детальными описаниями аэростатов, полетов и невероятных проектов.

Памятники — символы нового времени До 17 сентября, 0+ В новом выставочном зале Музея городской скульптуры показывают памятники, появившиеся в городе в эпоху прогресса. Речь пойдёт о второй половине XIX — начале XX века, времени, когда появились водопровод, канализация, общественный транспорт, электрические и телефонные линии, а на улицах Петербурга одновременно с этим возникли новые монументы в память о Петре, Екатерине II и Николае I. На экспозиции кураторы отметили главные вехи периода, связав их с памятниками.

Фото: СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» Поделиться Поделиться





В «Росфото» — эпоха смелости в кадрах До 2 сентября, 18+

Период с 1970-х по 1990-е годы в истории фотографии сравним по значимости с расцветом авангарда, случившимся на полвека ранее. Все разнообразие жанров — от постановочных психологических портретов до ленинградского некрореализма, радикальной эстетики смерти и упадка, — собрали кураторы «Росфото» на выставке «Новая волна». На Втором этаже Парадного корпуса теперь выставляются больше 150 работ 26 авторов из разных городов и стран. Все они — представители поколения фотографов, которые не считались с канонами и стремились делать неформатное и оригинальное искусство.

Фото: пресс-служба «Росфото» Поделиться Поделиться





Русский музей знакомит с советским последователем импрессионистов До 11 сентября, 6+ Михайловский замок знакомит публику с ленинградским художником Иваном Годлевским, чьё становление пришлось на 50-е годы прошлого века. Художник осваивал приёмы французских мастеров, импрессионистов и постимпрессионистов, и экспонатами на выставке в его честь стали пейзажи, портреты и натюрморты из частной коллекции. Также представлена графика, которую показывают впервые. Годлевский долгие годы дружил с советским педагогом, преподавателем Академия художеств Александром Осмёркиным, и в память об этом в залах будет несколько полотен этого мастера.

Цветущий миндаль 1959 г. Фото: пресс-служба Русского музея Поделиться Поделиться





Zarenkov Gallery закружит в «Танце Саломеи» До 11 августа, 16+ Новозаветную историю о Саломее через сочетание классического искусства и современных технологий в Zarenkov Gallery рассказывают художницы Ирина Расковская, Анастасия Шульц и Маргарита Изотова. В день вернисажа, 21 июля, в 19:00 работы на экспозиции «Каприз. Танец Саломеи» оживут под музыку пианиста Станислава Чигадаева. Образы привлекут энергией, силой и многогранностью женской эстетики.

Лекторий с мантрами и аниме возник в Новой Голландии До 20 августа, 0+ В Павильоне Новой Голландии заработала выставка, подготовленная совместно с галереей Anna Nova, — «Лекторий Фёдора Хиросигэ». Художник воссоздал дух школьного класса, в котором частью учебной программы становится заучивание текстов из вступлений к аниме, фрагментов буддийских трактатов и тибетских мантр. Посетители могут «медитировать» у образа Сейлор Мун и конспектировать «безмолвную лекцию деревянных парт». Вход в «Лекторий» свободный.

Узнать и увидеть новое Модернизм Петроградки обсудят на лекции 22 июля, 12:00, 12+ В котельной Левашовского хлебозавода, где не так давно открылся культурный центр, искусствовед и специалист по истории архитектуры Иван Саблин расскажет об архитектурных экспериментах рубежа XIX — XX веков, памятниках конструктивизма и советского модернизма на Петроградке. Вход на лекцию — по регистрации.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Феномен советских дневников — от исследователя «Прожито» 23 июля, 18:00, 12+ Директор центра «Прожито» Михаил Мельниченко, команда которого много лет изучает личные дневники прошлых эпох, читает лекцию «Если я выживу всё это, то будет очень интересно вспомнить» в музее «Полторы комнаты». Он расскажет о феномене советских дневников: о том, как граждане учились вести такие записи, старались быть честными, но иногда врали, использовали шифры и переписывали целые тетради. Дневники в Союзе велись в блокнотах, на обоях, стенах и даже одежде.

Мечты о небе — через кино 21 июля, 19:00, 16+ В Ратной палате в пятницу историк кино Евгений Марголит обсудит с пришедшими одну из первых звуковых лент советского кино — «Крылья холопа». Картину о крепостном, который мечтал взлететь в небо, в 1926 году снял Юрий Тарич при участии Виктора Шкловского. Встреча пройдёт в формате «лекция + кинопросмотр». Нужна регистрация.

Послушать музыку Gamma смешает стили в поток 21–23 июля, 16+ В формате большого перформанса на двух контрастирующих сценах — на заводе Степана Разина и на Новой сцене Александринки — пройдёт фестиваль электронной музыки Gamma. Организаторы называют его «масштабным произведением в трёх действиях», которое объединит больше 70 музыкантов, диджеев и художников. Академическая точность попадёт под влияние техно, а оркестр пустится в исследования возможностей звукового синтеза. Откроется фестиваль в пятницу масштабным перформансом Gamma of Euphoria, где музыкальными потоками управляют оркестр Euphoria и представитель минимал-техно движения Артемий Анрилов.

Hard Rock Orchestra обращается к Linkin Park 21 июля, 19:00, 16+ Пока зарубежные группы в Россию не стремятся, их музыку на сценах играют местные коллективы. В клубе «Космонавт» в эту пятницу прозвучат хиты Linkin Park в исполнении Hard Rock Orchestra. Будут новые аранжировки песен. «Чижик-джаз-квартет» завершает неделю у Бутмана 21 июля, 19:30, 18+ Джаз-квартет петербургского вибрафониста Алексея Чижика встречает выходные в клубе Игоря Бутмана. Коллектив сыграет любимое из музыкального наследия и будет смело экспериментировать со звучанием. Чижик выступает как в академическом, так и в джазовом амплуа и славится виртуозностью исполнения. Он единственный в стране может играть на вибрафоне сразу пятью палочками.

Автор: youtube.com/alexeychizhik

«Ундервуд» зарядит энергией у залива 23 июля, 19:00, 16+ В пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива выступает группа «Ундервуд». Для фанатов прозвучат самые энергичные, теплые, в общем по-настоящему летние песни. «В планах — сыграть драйвовый сет, кайфануть, потанцевать, зарядиться энергией, увидеть невероятной красоты закат», — делятся музыканты.

На экранах «Рубеж выживания» обозначит границы С 20 июля, 18+ На экраны выходит фантастический триллер британско-эстонского производства «Рубеж выживания» о группе солдат, которые охраняют сверхсекретный объект. Все спокойно ровно до тех пор, пока на горизонте не возникает странный корабль. На судне нет экипажа, и он направляется прямо к вышке с командой.

«Рай для дурака» перевернёт Голливуд С 20 июля, 16+ В прокате — комедия Чарли Дэя «Рай для дурака» о закулисье Голливуда. По сюжету знаменитый актёр отказывается выходить на площадку, и режиссёру ничего не остаётся как вывести на съёмки непрофессионала, который похож на именитого скандалиста как две капли воды. Герою придётся экстренно разбираться с правилами сферы и при этом не потерять себя.

Фото: paradisegroup.ru Поделиться Поделиться





Герой Кейджа даст старт «Схватке с дьяволом» С 20 июля, 18+ На экранах стартует «Схватка с дьяволом» — фильм режиссера Юваля Адлера с Николасом Кейджем в главной роли. Его герой — странный красноволосый мужчина — садится в машину к таксисту и заявляет, что тот заплатит за всё, что совершил в прошлом. Водитель отвечает, что не понимает, о чём речь, но правда это или нет, зритель узнает при просмотре.

Новый фильм с Джонни Деппом уже в прокате С 20 июля, 18+

Главная премьера этой недели — историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в одной из главных ролей. Это первое появление актёра на экране за три года после его «отмены» и судебных разбирательств с теперь уже бывшей женой Эмбер Хёрд. Жанну Дюбарри сыграла французская актриса Майвенн, бывшая супруга Люка Бессона, а Депп сыграл престарелого короля Людовика XV, чьим фаворитом она стала. После премьеры ленты на Каннском кинофестивале в мае этого года зрители аплодировали Деппу семь минут.

Фото: кадр из фильма «Жанна Дюбарри», 2023 г., реж. Майвенн Ле Беско Поделиться Поделиться



