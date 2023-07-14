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    Мотофестиваль Baltic Rally приглашает петербуржцев на мотопарад, выставку мотоциклов и большой хоровой концерт

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    В июле состоится третий по счету мотофестиваль Baltic Rally. В этом году фестиваль пройдет по расширенной программе: с 20 по 23 июля — в Выборге и 24–25 июля — в Волхове.

    Фото: предоставлено организаторами
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    В программе фестиваля — торжественный мотопарад, в котором примут участие тысячи мотоциклистов во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, большой Хоровой концерт на площадке Певческого поля Выборга выступления ВИА «Белорусские Песняры» и Сергея Бобунца, лидера группы «Смысловые галлюцинации» и «Pushking Community».

    Также зрителей ждут выставка мотоциклов, на которой можно будет увидеть Ducati, Vyrus Alyen, мотошедевр Arch KGRT-1 от мастерской Киану Ривза, а также ультра технологичные электромотоциклы ORI GOWOW, бесшумные и маневренные SUPER SOCO Street Hunter; традиционные модели TALARIA и SUR-RON, а также выставки авторских мотоциклов Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy Wheels Show.

    Кроме того, будет множество других развлечений: конкурс мотошлемов, скоростной стенд Drag Racing, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры и т.д. А для детей планируется отдельная развлекательная зона.

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    Также в рамках фестиваля пройдет самый продолжительный мотопробег «Владивосток — Выборг» протяженностью 10 500 км, в котором примут участие несколько сотен мотоциклистов на старте и около 1 000 на финише, который состоится 20 июля.

    Подробности программы на сайте.

    Вход бесплатный. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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