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    Русский музей открывает выставку ленинградского живописца Ивана Годлевского. Его графику зрители увидят впервые

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    Цветущий миндаль 1959
    Цветущий миндаль 1959Фото: пресс-служба Русского музея
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    Художник Иван Годлевский учился в Академии художеств у Александра Осмёркина, увлечённо перенимал опыт французских импрессионистов и постимпрессионистов, а его становление как мастера пришлось на период «оттепели». На выставке в Михайловском замке вы увидите пейзажи, портреты и натюрморты мастера — всего порядка семидесяти работ — из коллекции Владимира Каплунова, а также его графику, которую широкой публике представят впервые.

    Становление ленинградского художника Ивана Годлевского (1908–1998) пришлось на 50-е годы, он вместе с Александром Осмёркиным, который преподавал у него в академии в 1938–1941 годах, осваивал приёмы французских мастеров. Годлевского интересовали Морис Дени, поздний Анри Матисс, Альбер Марке, Морис Вламинк. Для Годлевского характерны пейзажи Крыма и Псковщины с эффектной палитрой, напоминающей о французах. В 1991 году художник с супругой переехали во Францию, в 90-е выставки его работ прошли в европейских, американских и российских городах.

    Нева. Ленинград. 1966
    Нева. Ленинград. 1966Фото: пресс-служба Русского музея
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    На выставке в Михайловском замке кроме работ художника из коллекции Владимира Каплунова будет картина «Нева», подаренная музею в 1994 году, и два полотна Александра Осмёркина из коллекции ГРМ в память о многолетней дружбе учителя и ученика.

    Выставка «Иван Годлевский» пройдёт в Михайловском замке с 14 июля по 11 сентября 2023 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Цветущий миндаль 1959
    Цветущий миндаль 1959Фото: пресс-служба Русского музея
    Нева. Ленинград. 1966
    Нева. Ленинград. 1966Фото: пресс-служба Русского музея

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    Русский музей
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