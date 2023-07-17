В прокат выходит триллер с Николасом Кейджем «Схватка с дьяволом»

20 июля на экранах стартует «Схватка с дьяволом» — фильм режиссера Юваля Адлера в оригинале называется «Сочувствие к дьяволу», как песня «Роллинг Стоунз» 1968 года. По сюжету, обычному таксисту вдруг достается необычный пассажир — странный нервный красноволосый человек с пистолетом (Николас Кейдж). Он грозится, что его водитель заплатит за всё, что совершил в прошлом. Водитель уверяет, что ни в чем не повинен, но как дела обстоят в действительности — выяснится к концу этой ночи.
Съемки проходили в Лас-Вегасе год назад, причем половина фильма снималась на виртуальной студии Vū Technologies. Картина снималась на светодиодный прожектор — впервые в истории Невады. Израильский режиссер и сценарист Юваль Адлер («Вифлеем», «Связной») получал награды на Венецианском и других фестивалях, а по словам продюсера — особенно удался в этом фильме ему кастинг. В этом сомнений, в общем-то, нет: Николас Кейдж, как обычно, с явным удовольствием играет психопата с оружием, в данном случае — как будто бы самого дьявола.
18+
Матвей Пирогов