В кино — комедия со звездным составом о темной стороне Голливуда

20 июля в прокат выходит комедия Чарли Дэя «Рай для дурака». По сюжету знаменитый актер во время съемок закатывает скандал и не желает выходить на площадку. Судьба всей картины под вопросом. На счастье, продюсеру попадается абсолютный двойник звезды. Для съемочной группы это спасение, а вот для новоявленного актера — путешествие в натуральный сумасшедший дом.
Чарли Дэй известен как актер по роли в сериале «В Филадельфии всегда солнечно»; здесь он впервые выступает как сценарист и режиссер, и он же исполнил главные роли актера и его двойника — видимо, решив поделиться опытом работы в Голливуде. В фильме сыграло множество звезд, в том числе в эпизодических ролях: Эдриан Броуди, Рэй Лиотта, Кейт Бекинсейл, Джейсон Судейкис, Трэвис Фиммел… И в действительности на съемках тоже пришлось преодолевать сложности — от изоляции во время эпидемии Covid-19 до забастовок сценаристов. Мировая премьера картины состоялась в мае в США.
16+
Матвей Пирогов