Русский музей покажет работы русских художников, посвящённые Африке

На рубеже XIX–XX веков география поездок художников из России расширяется: кроме уже модного Египта едут в Марокко, Алжир, Тунис. Изюминкой выставки в Корпусе Бенуа станет серия портретов Первого марокканского посольства в Россию, исполненная Степаном Александровским в 1902 году, — её публике представят впервые.
Эффектные эскизы в духе ориентализма, акварели, скульптуры советских мастеров 1920–1970-х и «Перенесение священного ковра в Каире» (1876) Константина Маковского — вот что вас ждёт на экспозиции «Африка в русском искусстве». Путешествия были традиционной формой завершения художественного образования, и на рубеже прошлого и позапрошлого веков многие стали ездить не только в Европу. Эталонный «русский ориентализм» явил Василий Верещагин (1842–1904), следующие поколения мастеров шли дальше — через «египтоманию» к творческому осмыслению Африки.
На выставке вы увидите акварели и живописные этюды из таких путешествий. В том числе работы Константина (1839–1915) и Николая (1841–1886) Маковских, работы Яна Ционглинского (1858–1912), Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939), Зинаиды Серебряковой (1884–1967), которые путешествовали по северу Африки. Также на выставке впервые представят зрителям серию портретов Первого марокканского посольства в Россию, которую исполнил Степан Александровский в 1902 году, и ряд работ советских скульпторов 1920–1970-х годов.
Выставка «Африка в русском искусстве» пройдёт в Корпусе Бенуа с 21 июля по 14 августа 2023 года. 16+
Анастасия Семенович