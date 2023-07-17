    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, зап

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    На экраны выходит триллер с Кейт Босуорт о затерянных посреди океана

    201
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    20 июля на экраны выходит фантастический триллер британско-эстонского производства «Рубеж выживания». По сюжету взвод солдат охраняет сверхсекретный объект на вышке посреди океана. Связь с внешним миром внезапно пропадает, а на горизонте появляется таинственный корабль без экипажа. Команда начинает подозревать, что стала пешкой в чьей-то зловещей игре, и чтобы выжить — необходимо разгадать тайну последнего рубежа.

    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    Режиссер Танел Тоом снимал картину в своём родном Таллине, в знаменитом пустующем культурно-спортивном комплексе «Горхолл». А у океанской вышки был исторический прототип: так выглядели форты Монселла, построенные во Вторую мировую в устье Темзы для защиты Лондона от атаки с моря.

    Главные роли в картине сыграли американская модель и актриса Кейт Босуорт («Заклинатель лошадей», «Вспоминая Титанов») и немецкий актер Томас Кречманн («Пианист», «Подводная лодка», «Бункер»).

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close