На экраны выходит триллер с Кейт Босуорт о затерянных посреди океана

20 июля на экраны выходит фантастический триллер британско-эстонского производства «Рубеж выживания». По сюжету взвод солдат охраняет сверхсекретный объект на вышке посреди океана. Связь с внешним миром внезапно пропадает, а на горизонте появляется таинственный корабль без экипажа. Команда начинает подозревать, что стала пешкой в чьей-то зловещей игре, и чтобы выжить — необходимо разгадать тайну последнего рубежа.
Режиссер Танел Тоом снимал картину в своём родном Таллине, в знаменитом пустующем культурно-спортивном комплексе «Горхолл». А у океанской вышки был исторический прототип: так выглядели форты Монселла, построенные во Вторую мировую в устье Темзы для защиты Лондона от атаки с моря.
Главные роли в картине сыграли американская модель и актриса Кейт Босуорт («Заклинатель лошадей», «Вспоминая Титанов») и немецкий актер Томас Кречманн («Пианист», «Подводная лодка», «Бункер»).
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Матвей Пирогов